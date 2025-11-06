Laurier Brantford competition dates announced 

With another school year now well underway, event dates have been announced for Laurier Brantford’s athletic teams.
With tryouts now beginning, let’s take a look at when Laurier Brantford’s varsity and extramural teams will be competing over the 2025-26 season.
Varsity:
Cross-country race dates:
- Saturday, Oct. 4, 2025 @ Fanshawe
- Saturday, Oct. 11, 2025 @ Mohawk
- Saturday, Oct. 25, 2025 @ Mohawk (Provincials)
- Friday-Sunday, Nov. 7-9, 2025 @ P.E.I. (Nationals)
Indoor soccer tournament dates:
- Tuesday, March 3, 2026 @ Seneca
- Wednesday, March 11, 2026 @ Sheridan
Extramural:
Ice hockey tournament dates:
- Friday, Nov. 21,2025 @ Humber
- Thursday, Jan. 22, 2026 @ Fanshawe
- Friday, Feb. 27, 2026 @ Laurier (Host)
- Wednesday-Thursday, March 25-26, 2026 RECCup Championships
Men’s basketball tournament dates:
- Friday, Nov. 28, 2025 @ Humber
- Friday, Jan. 16, 2026 @ UTM
- Friday, March 13, 2026 @ Laurier (Host)
Coed volleyball tournament dates:
- Friday, Nov. 14, 2025 @ Laurier (Host)
- Thursday, Feb. 5, 2026 @ Conestoga
- Friday, March 6, 2026 @ Seneca King
Best of luck at your competitions, Golden Hawks!
Leave a Reply