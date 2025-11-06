image of a Laurier sports team before a game

Laurier Brantford competition dates announced 

Mitchell Hartman

With another school year now well underway, event dates have been announced for Laurier Brantford’s athletic teams. 

With tryouts now beginning, let’s take a look at when Laurier Brantford’s varsity and extramural teams will be competing over the 2025-26 season. 

Varsity: 

Cross-country race dates: 

  • Saturday, Oct. 4, 2025 @ Fanshawe 
  • Saturday, Oct. 11, 2025 @ Mohawk 
  • Saturday, Oct. 25, 2025 @ Mohawk (Provincials) 
  • Friday-Sunday, Nov. 7-9, 2025 @ P.E.I. (Nationals) 

Indoor soccer tournament dates: 

  • Tuesday, March 3, 2026 @ Seneca 
  • Wednesday, March 11, 2026 @ Sheridan 

Extramural: 

Ice hockey tournament dates: 

  • Friday, Nov. 21,2025 @ Humber 
  • Thursday, Jan. 22, 2026 @ Fanshawe 
  • Friday, Feb. 27, 2026 @ Laurier (Host) 
  • Wednesday-Thursday, March 25-26, 2026 RECCup Championships  

Men’s basketball tournament dates: 

  • Friday, Nov. 28, 2025 @ Humber 
  • Friday, Jan. 16, 2026 @ UTM 
  • Friday, March 13, 2026 @ Laurier (Host) 

Coed volleyball tournament dates: 

  • Friday, Nov. 14, 2025 @ Laurier (Host) 
  • Thursday, Feb. 5, 2026 @ Conestoga  
  • Friday, March 6, 2026 @ Seneca King 

Best of luck at your competitions, Golden Hawks! 

